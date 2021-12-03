Лесохозяйственная и лесопожарная техника для региона закуплена в рамках реализации нацпроекта «Экология»

В рамках реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» для Мурманской области закуплена лесохозяйственная и лесопожарная техника и оборудование. По информации регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, закупка произведена в полном объёме от запланированного в этом году.

Всего в 2021 году на закупку техники Мурманская область из федерального бюджета получила 28,8 миллиона рублей. Это позволило приобрести мобильный универсальный пожарный модуль, который используется для подачи к месту пожара воды, а также для локализации и ликвидации пожаров. Устройство эффективно используется в тушении низовых лесных пожаров. В результате, лесные пожарные смогут ликвидировать огонь непосредственно при его обнаружении во время патрулирования.

Также в рамках национального проекта закуплены 2 грузовых автомобиля с бортовой платформой «Урал», автомобиль бортовой с краноманипуляторной установкой на базе шасси «Урал», 2 снегоболотохода, трактор колесный БТЗ-180К и другое оборудование.

«Приобретенная техника и оборудование позволяет сократить время на обнаружение и ликвидацию лесных пожаров, способствует сокращению средней площади пожара, и, конечно же, помогает в выполнении комплекса работ по противопожарному обустройству лесов», – отметил министр Сергей Абаринов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, что программа федерального проекта «Сохранение лесов» рассчитана до 2024 года. Закупка и поставка лесопожарной техники в регион продолжится и в 2022 году.