Лесопожарная обстановка в Мурманской области не позволяет расслабиться региональному Министерству природных ресурсов

С 3 по 9 августа на землях лесного фонда Мурманской области возникло и ликвидировано 6 лесных пожаров на площади 6,8 га . Пожары произошли в Мурманском, Ковдозерском, Печенгском и Кандалакшском лесничествах.

Все пожары были локализованы в течение суток с момента обнаружения.

В связи с установлением 4-5 классов пожарной опасности приказом Министерства природных ресурсов Мурманской области вводились ограничения посещения лесов на территории следующих лесничеств: с 7 по 11 августа на территории Печенгского, Ловозерского Ковдозерского, Кандалакшского, Терского лесничества и с 9 по 11 августа - на территории Кольского, Мурманского, Ловозерского, Мончегорского, Кировского, Зашейковского, Кандалакшского, Терского лесничества.

В целях предупреждения возникновения лесных пожаров Министерством совместно с подведомственными учреждениями с 3 по 9 августа выполнено 33 рейда на землях лесного фонда, в том числе 4 с сотрудниками МЧС России, 4 - с работниками органов местного самоуправления. При проведении рейдов были задействованы 37 государственных лесных инспектора Министерства природных ресурсов Мурманской области и лесничеств.

В ходе рейдовых мероприятий выявлено 3 нарушения Правил пожарной безопасности в лесах, вынесено 3 постановления о назначении административного наказания.