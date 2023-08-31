Лётчикам Северного флота опять пришлось отгонять самолёт ВВС Норвегии от наших границ

Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

Напомним, 14 и 23 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря также были обнаружены приближающаяся к государственной границе РФ воздушные цели ВВС Норвегии.

Фото: https://structure.mil.ru/

