Лётчикам Северного флота приходится регулярно отгонять от госграницы РФ назойливые самолёты-разведчики Норвегии

Истребители МиГ-31 Северного флота в субботу в очередной раз на этой неделе перехватывали над Баренцевым морем патрульные самолёты «Orion» Военно-воздушных сил Норвегии.

Как сообщает Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ, 5 сентября российские средства контроля засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, летевшую к госгранице РФ. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Orion» ВВС Норвегии.

Как уточнили в НЦУО, после разворота норвежского самолёта от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования.

Напомним, в четверг и пятницу МиГ-31 также поднимался на перехват однотипного норвежского самолёта, самолётов-разведчиков США и Великобритании над Баренцевым морем.

Все полёты российских истребителей, сообщили в Центре, выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, во всех трех эпизодах нарушения границы норвежскими самолётами не допущено.