Лётчики армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили учебно-тренировочные полеты

Лётчики-истребители Су-24М и Су-33 авиационных полков объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили учебно-тренировочные полеты с применением средств авиационного поражения. Вылеты осуществлялись с аэродромов Североморска и Мончегорска выполнялись полёты экипажей истребителей.

В ходе полётов было совершено 30 боевых применений оружия и радиотехнических средств авиационных машин, основу которых составило нанесение ракетно-бомбовых ударов по целям на полигоне Лумбовка.

Также лётчики армии ВВС и ПВО отработали действия по перехвату самолета и некоторые элементы воздушного боя. Общий налёт составил более 30 часов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего в плановых полётах было задействовано более десяти лётных экипажей, которые выполняли задачи на протяжении 16 летных смен в сложных метеоусловиях Крайнего Севера как в дневное, так и в ночное время суток.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12437322@egNews