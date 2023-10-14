Лётчики дальнего противолодочного самолёта Ту-142 Северного флота провели воздушную разведку и мониторинг обстановки в Арктике

Экипаж дальнего противолодочного самолёта Ту-142 отдельной противолодочной эскадрильи объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнил полёт на ледовую разведку в Арктику. Продолжительность его нахождения в воздухе составила более 10 часов.

Полёт выполнялся над акваторией Баренцева моря, а также над рядом районов Северного Ледовитого океана.

Помимо выполнения задач ледовой разведки, лётчики провели воздушную разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

Полёты самолётов дальней противолодочной авиации Северного флота над Арктикой проводятся регулярно, в основном с целью уточнения ледовой обстановки в районах Северного морского пути, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12482060@egNews