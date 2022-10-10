Лётчики дальней противолодочной авиации Северного флота отработали дозаправку в воздухе

Экипажи противолодочной эскадрильи отдельного гвардейского смешанного авиаполка Северного флота на самолётах Ту-142 отработали дозаправку в воздухе от воздушных танкеров Ил-78 ВКС России. Лётные упражнения были проведены над северными регионами. Полёты осуществлялись с аэродрома постоянного базирования эскадрильи.

Тренировки по дозаправке топливом проводились в рамках курса боевой подготовки лётного состава в соответствии с планом боевой подготовки. Все экипажи самолётов Ту-142, задействованные в тренировках, на практике отработали все этапы проведения этой сложной воздушной операции.

Также дозаправку от воздушного танкера отработают молодые пилоты лётных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота на самолётах МиГ-31, Су-24 и Су-33.

Как сообщает пресс-служба function.mil.ru, учебные полёты будут проводиться как над Кольским полуостровом, так и над акваториями Баренцева и Белого морей.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12441063@egNews