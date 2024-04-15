Лётчики-истребители Северного флота отработали боевые манёвры в небе Заполярья
Лётчики-истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали боевые маневры воздушном пространстве Заполярья.
В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов в воздухе экипажами истребителей МиГ-29К отрабатывались элементы боевого маневрирования, а также полеты на простой и сложный пилотаж на различных высотах.
Одним из элементов, отрабатываемых в воздухе палубными лётчиками, стали полёты на воздушный бой в облаках.
Как рассказал один из пилотов самолёта МиГ-29К, «в воздухе, в облаках мы осуществляем наведение, захват цели и тактический пуск управляемого вооружения ракеты «воздух – воздух».
Предварительное наведение самолётов на цель осуществлялось с земли, далее лётчики осуществляли захват цели с помощью бортовой авионики.
Полеты проходили в дневное, вечернее и ночное время в сложных метеоусловиях Крайнего Севера, что требует от лётчиков особого уровня подготовки.
В полётах приняли участие лётчики из числа молодого пополнения.
Используя боевые возможности самолёта, они совершенствовали свои навыки в наведении авиационного вооружения на цель и перехвате самолёта условного противника.
Помимо этого, были в воздухе были отработаны элементы простого и сложного пилотажа на средних и малых высотах.
После выполнения полётных заданий истребители вернулись на аэродром постоянного базирования Североморск-3, сообщает пресс-служба Северного флота.
Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12509069@egNews