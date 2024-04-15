Лётчики-истребители Северного флота отработали боевые манёвры в небе Заполярья

Одним из элементов, отрабатываемых в воздухе палубными лётчиками, стали полёты на воздушный бой в облаках. Как рассказал один из пилотов самолёта МиГ-29К, «в воздухе, в облаках мы осуществляем наведение, захват цели и тактический пуск управляемого вооружения ракеты «воздух – воздух».

Лётчики-истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали боевые маневры воздушном пространстве Заполярья.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов в воздухе экипажами истребителей МиГ-29К отрабатывались элементы боевого маневрирования, а также полеты на простой и сложный пилотаж на различных высотах.

Одним из элементов, отрабатываемых в воздухе палубными лётчиками, стали полёты на воздушный бой в облаках.

Как рассказал один из пилотов самолёта МиГ-29К, «в воздухе, в облаках мы осуществляем наведение, захват цели и тактический пуск управляемого вооружения ракеты «воздух – воздух».

Предварительное наведение самолётов на цель осуществлялось с земли, далее лётчики осуществляли захват цели с помощью бортовой авионики.

Полеты проходили в дневное, вечернее и ночное время в сложных метеоусловиях Крайнего Севера, что требует от лётчиков особого уровня подготовки.

В полётах приняли участие лётчики из числа молодого пополнения.

Используя боевые возможности самолёта, они совершенствовали свои навыки в наведении авиационного вооружения на цель и перехвате самолёта условного противника.

Помимо этого, были в воздухе были отработаны элементы простого и сложного пилотажа на средних и малых высотах.

После выполнения полётных заданий истребители вернулись на аэродром постоянного базирования Североморск-3, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12509069@egNews