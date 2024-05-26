Лётчики-истребители Северного флота отработали боевые манёвры в небе Заполярья

В ходе выполнения учебно-тренировочных полётов в воздухе экипажами истребителей МиГ-29К отрабатывались элементы боевого маневрирования, а также полёты на простой и сложный пилотаж на различных высотах.

Одним из элементов, отрабатываемых в воздухе палубными лётчиками, стали полёты на воздушный бой в облаках. Предварительное наведение самолётов на цель осуществлялось с земли, далее лётчики осуществляли захват цели с помощью бортовой авионики.

Полёты проходили в дневное время, с аэродрома Североморск-1. Используя боевые возможности самолёта, пилоты совершенствовали свои навыки в наведении авиационного вооружения на цель и перехвате самолёта условного противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, помимо этого, были в воздухе были отработаны элементы простого и сложного пилотажа на средних и малых высотах.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12514254@egNews