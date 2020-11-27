Лётчики-истребители Северного флота отработали технику воздушного боя на малых и сверхмалых высотах

На аэродроме Североморск-3 вчера прошли учебные полёты лётчиков отдельного корабельного истребительного авиаполка на сложное и высшее пилотирование и отработку техники воздушного боя на малых и сверхмалых высотах.

В полётах приняли участие более 10 экипажей палубных истребителей МиГ-29К. За лётную смену было задействовано шесть боевых машин, которые совершили 24 самолёта-вылета. Каждый лётчик находился в воздухе от 40 до 90 минут, полностью выполнив полётную программу.

Учебные полёты проходили над Кольским полуостровом. Истребители отработали выполнение фигур сложного и высшего пилотажа: горизонтальные и вертикальные «бочки», «мёртвые» петли, пикирование, проход над землёй на высоте от 25 до 100 метров .

Тактику ведения ближнего воздушного боя лётчики отработали в парах и одиночно с условным применением пушечного вооружения самолётов.

Как сообщает пресс-служба СФ, полёты были проведены в светлое время суток и стали завершающими в лётной подготовке отдельного корабельного истребительного авиаполка. Следующие учебные полёты пройдут уже в условиях полярной ночи, которая наступит на широте Мурманска уже 1 декабря.