Лётчики-истребители Северного флота отработали учебные воздушные бои в небе Кольского Заполярья

В Мурманской области состоялись очередные учебно-тренировочные полёты с экипажами корабельного истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота. Они прошли с аэродрома Североморск-3 в рамках летного тактического учения.

В ходе проведения лётной смены экипажи палубных истребителей Су-33 отработали технику пилотирования и навигации при выполнении элементов сложного и высшего пилотажа на средних и больших высотах, а также ведение ближнего маневренного воздушного боя на малых и предельно малых высотах.

К полётам были привлечены 12 молодых и опытных лётчиков. Одновременно в воздухе находилось до пяти боевых машин. В общей сложности пилоты совершили около 20 самолётовылетов. Общий налет истребителей составил более 10 часов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты проводились в условиях низких температур, что наложило дополнительную нагрузку не только на летный состав и группу руководства полетами, непосредственно участвующих в лётной смене, но и на инженерно-авиационную службу, обеспечивающую наземную подготовку авиационной техники и готовность взлётно-посадочной полосы.