Лётчики-истребители Северного флота отработали воздушный бой на больших высотах

Лётчики отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ отработали различные элементы воздушного боя.

По замыслу тренировки самолёты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и попытались нанести ракетно-бомбовый удар по стратегическим объектам. По сигналу тревоги экипажи МиГ-31БМ вылетели на перехват, обнаружили и идентифицировали цели, а затем поразили их.

Мероприятие лётной подготовки состоялось над Баренцевым морем. Самолёты действовали в диапазоне высот от пяти до семи тысяч метров, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476958@egNews