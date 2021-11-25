Лётчики-истребители Северного флота вернулись на Кольский полуостров после тренировок в Крыму

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота, проходившие подготовку по программе полётов с палубы авианосца на аэродроме Саки в Крыму, вернулись на аэродром постоянного базирования – Североморск-3 на Кольском полуострове. Вчера восемь экипажей истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ завершили перелёт в Мурманскую область.

Перебазирование из Крыма проходило в течение нескольких дней с остановками на военных аэродромах Южного и Западного военных округов. Перелёты осложнялись неблагоприятными метеорологическими условиями по маршруту следования.

Как сообщает пресс-служба СФ, тренировки палубных лётчиков Северного флота проходили на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА), имитирующем полётную палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», с 9 октября по 15 ноября. Североморцы отработали тринадцать лётных смен и выполнили более 1000 упражнений на тренажёре. В общей сложности они провели в воздухе свыше 100 часов.

К полётам на тренажёр были привлечены как молодые, так и опытные пилоты. Несколько человек было подготовлено к посадкам на палубу. Командир полка и его заместители подтвердили право руководства полётами и свои инструкторские полномочия для подготовки лётного состава.

Ранее, в августе-сентябре, подобный курс подготовки к посадкам на авианосец на тренажёре НИТКА в Крыму прошли лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота на самолётах Су-33.