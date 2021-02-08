Лётчики-истребители Северного флота выполнили первую смену личного состава и техники, несущих опытно-боевое дежурство на Новой ЗемлеХОРОШИЕ НОВОСТИ: Ограничения во время пандемии подтолкнули людей к новым идеям и увлечениям
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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.21 10:00

Лётчики-истребители Северного флота выполнили первую смену личного состава и техники, несущих опытно-боевое дежурство на Новой Земле

На аэродроме Северного флота Рогачёво на острове Южный архипелага Новая Земля состоялась первая смена лётного состава и истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка, которые месяц назад заступили на опытное боевое дежурство по охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве Арктики.

Проверить условия несения службы подчинённых на острове прибыл командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Он лично пилотировал самолёт МиГ-31бм от базового аэродрома на Кольском полуострове до Новой Земли и выполнил на нём посадку, оценив надёжность и лётные возможности модернизированной авиационной техники.

Опытно-боевое дежурство истребителей-перехватчиков Северного флота на Новой Земле в современной истории России отрабатывается впервые. В ходе него оцениваются боевые возможности применения истребительной авиации в высоких широтах Арктики. Флотские авиаторы нарабатывают опыт её эксплуатации на всесезонных аэродромах островов Северного Ледовитого океана, где суровые погодные условия оказывают существенное влияние на использование самолётов и вертолётов.

Низкая температура воздуха, сильный боковой ветер, туман и низкая облачность, обильные снегопады и другие капризы природы могут произойти очень быстро, даже вопреки прогнозам метеорологов. Поэтому полёты здесь, в Арктике, всегда проводятся по фактической погоде. В день первой смены опытно-боевого дежурства лётчикам повезло. Вместе с заступлением на опытно-боевой пост, они смогли отработать тренировочные полёты на перехват условного противника.

За месяц несения воздушной вахты на Новой Земле в опасной близости к воздушной границе России в Арктике нарушителей отмечено не было.

Как сообщает пресс-служба СФ,  несколько лет назад на Новой Земле заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства Российской Арктики зенитный ракетный полк Северного флота, оснащённый системами ПВО С-400 «Триумф». Несение опытного боевого дежурства истребителей-перехватчиков на арктических аэродромах существенно расширяет область их применения в высоких широтах и значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути – национальной транспортной артерией России в Арктике.

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