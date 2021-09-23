Лётчики-истребители Северного флота выполнили учебные полёты в сложных метеоусловиях Крайнего Севера

Над Кольским полуостровом и Баренцевым морем в сложных метеорологических условиях пилоты палубных истребителей МиГ-29К отдельного корабельного авиаполка Северного флота выполнили учебные полёты.

Полёты проходили при низкой облачности и порывистом ветре. Молодые лётчики поднимались в небо под контролем опытных инструкторов. В ходе лётной смены было выполнено 16 вылетов на боевых и учебно-боевых истребителях МиГ-29К. Помимо тренировки навыков индивидуального пилотирования, лётчики отработали слаженность действий в составе авиазвена.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, проведению полётов предшествовала тщательная наземная подготовка лётного состава и авиатехники.