Лётчики-истребители смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали боевые маневры с элементами воздушного боя в небе Кольского полуострова

В ходе плановых учебно-тренировочных полётов экипажи палубных истребителей Су-33 и многоцелевых истребителей Су-30СМ совершенствовали навыки ведения маневренного воздушного боя, перехвата воздушных целей и противодействия средствам ПВО условного противника.

Особое внимание было уделено действиям по условному уничтожению низколетящей воздушной цели типа «вертолёт» и «БПЛА».

Помимо этого, лётчики выполнили полёты на простой и сложный пилотаж с использованием различных высот.

«Выполнение комплекса упражнений с отработкой элементов воздушного боя и перехвата цели, помогает летчикам не только механически отработать упражнение в воздухе, но и смоделировать в голове конкретные действия при выполнении различных маневров в воздухе» - отметил Родион, заместитель командира авиационной эскадрильи.

В проведении полётов были задействованы более 50 человек летного и инженерно-технического состава, а также наземных служб обеспечения.

После окончания летной смены истребители вернулись на аэродром постоянного базирования, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://mil.ru/news/37879822-01cf-463a-b812-53f2d0c7c72a