Лётчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили учебно-боевые стрельбы авиационными ракетами «воздух-воздух» на авиационно-воздушном полигоне Тимур

Учебно-боевые вылеты осуществлялись в рамках выполнения плана подготовки объединения ВВС и ПВО Северного флота.

В ходе выполнения полетов летчики МиГ-29К вышли в заданный район и поразили воздушные цели условного противника ракетами малой дальности.

Также палубные лётчики отработали стрельбу по воздушным мишеням бортовой артиллерией – из 30-мм авиационной пушки.

На протяжении лётной смены, летчиками из числа молодого пополнения отрабатывались элементы действий по обнаружению и перехвату самолётов условного противника, а также условное бомбометание.

Учебно-тренировочные полёты и пуски авиационных ракет проводились в чётко обозначенном районе воздушных стрельб - над морским полигоном Северного флота. До начала выполнения мероприятий боевой подготовки были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности воздушных судов и надводных кораблей. На период выполнения стрельб район морского полигона был объявлен временно опасным для движения воздушных и морских средств.

После выполнения учебно-боевых задач истребители вернулись на аэродром постоянного базирования в Мурманской области, сообщила пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12468008@egNews