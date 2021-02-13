Лётчики отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали дозаправку в воздухе

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота в ходе мероприятий плановой боевой подготовки провели учения по дозаправке топливом в воздухе.

Этот наиболее сложный элемент лётной подготовки отработали более 20 экипажей. Они пополнили запасы топлива от самолета-заправщика Ил-78 Воздушно-космических сил России.

Дозаправка в воздухе проходила на высоте 5 тысяч метров на скорости около 500 километров в час.

В тренировочных полетах приняли участие несколько молодых пилотов, которые впервые отработали данный элемент на бомбардировщиках Су-24.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, более опытные лётчики на МиГ- 31 и Су-24 провели тренировку для восстановления своих навыков пилотирования боевых машин при дозаправке топливом от воздушного танкера.

Дозаправка самолётов топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности авиации Северного флота в Арктике, позволяет использовать постоянное место дислокации для выполнения задач на большом удалении.