Лётчики противолодочной авиации Северного флота отработали поиск подводных лодок

Лётчики отдельного смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили тренировочные полеты, в ходе которых отработали поиск подводных лодок.

Тренировочные полёты на противолодочных самолетах Ил-38 выполнялись в течение двух лётных смен, как одиночно, так и в составе пары. Экипажи отдельного смешанного авиационного полка также отработали один из самых сложных элементов лётной подготовки – поиск подводной лодки в составе пары в сложных метеорологических условиях на предельно малых высотах.

Скорость полёта при отработке данного элемента пилотирования составляла около 500 км/ч, при этом строго соблюдались требования по обеспечению безопасности полётов.

Помимо учебных задач по поиску подводных лодок лётчики выполнили ледовую разведку в акватории Баренцева и Норвежского морей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего к полётам было привлечено шесть экипажей. В общей сложности самолёты провели в воздухе более 30 часов.

Подобные элементы лётной подготовки экипажи и объединения ВВС и ПВО Северного флота выполняют на регулярной основе.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12416292@egNews