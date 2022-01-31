Лётчики Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе

Лётчики отдельной эскадрильи смешанного авиационного полка Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе в ходе учения с арктической экспедиционной группировкой под руководством командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

По замыслу учения шесть экипажей противолодочных самолётов Ту-142 совершили перелёт в условный арктический район, находящийся на значительном удалении от аэродрома базирования. Для увеличения дальности полёта лётчики отработали дозаправку топливом в воздухе от самолёта-заправщика Ил-78.

Фактически учение было проведено в районе дислокации авиационной эскадрильи в Вологодской области. В нём было задействовано два самолёта Ту-142 Северного флота и самолёт заправщик Ил-78 ВКС России. Было совершено 12 самолётовылетов. В ходе каждого из них экипажи Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе. Во время дозаправки самолёты противолодочной авиации выполняли сближение с танкером на дистанцию 10-15 метров поочередно.

Все учебно-боевые упражнения были выполнены с высоким качеством и соблюдением правил безопасности полётов, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12406035@egNews