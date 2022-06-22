Лётчики Северного флота отработали тактику ведения маневренного боя в Заполярье

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели плановые тренировочные полёты над Кольским полуостровом. В ходе выполнения учебных задач пилоты-истребители отработали слётанность в парах и тактику ведения маневренного воздушного боя на ближней дистанции.

В полётах под руководством командира полка приняли участие как опытные, так и молодые лётчики на самолётах МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Полёты истребителей проходили с одного из военных аэродромов в Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, кроме истребителей плановые тренировочные полёты на поиск подводных лодок в Баренцевом море 21 июня выполнила пара самолётов дальней противолодочной авиации Ту-142 отдельной эскадрильи отдельного гвардейского смешанного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота. Лётчики отработали полёт над безориентирной местностью, провели тренировку по связи и успешно вернулись на аэродром базирования.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12425995@egNews