Лётчики Северного флота отработали учебные задачи по поражению защищённых командных пунктов условного противника

Экипажи бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота в рамках проведения плановых мероприятий боевой подготовки, выполнили бомбометание по мишенным позициям, имитирующим защищенные командные пункты условного противника.

Лётчики-североморцы, используя данные целеуказания, осуществили бомбовые удары по заданным целям в районе полигона Лумбовский, поразив в общей сложности более двух десятков мишеней.

Все цели были успешно поражены, что зафиксировано средствами объективного контроля.

Помимо нанесения бомбовых ударов, лётчики отработали фигуры сложного пилотажа.

В учебно-боевых вылетах приняли участие и лётчики из числа молодого пополнения. Всего в тренировке было задействовано более пяти самолётов-бомбардировщиков Су-24, сообщила пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12473809@egNews