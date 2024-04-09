Лётчики Северного флота поставили новые рекорды в Арктике

В смешанном авиационном корпусе Северного флота состоялось заседание Военного совета под руководством командира корпуса генерал-лейтенанта Александра Отрощенко. В ходе заседания были обсуждены вопросы всестороннего обеспечения объединения и боевой готовности авиационных подразделений.

Командир корпуса высоко оценил подготовку летчиков корабельной авиации и поздравил их с новыми рекордами, которые вошли в книгу рекордов Вооружённых Сил Российской Федерации.

В августе 2023 года впервые в истории экипажами корабельной истребительной авиации на самолётах Су-33 был совершён первый перелёт на аэродромы, расположенные на островах Северного Ледовитого океана.

В результате этого были подтверждены возможности использования истребительной авиации на арктических аэродромах с возможностью прикрытия объектов Вооруженных сил РФ в широтах Арктики и Северного морского пути.

В тот же период экипажи самолётов Су-33 впервые в истории заступили на боевое дежурство, совершив взлёт с аэродрома Рогачево (арх. Новая Земля) и аэродрома Нагурская (арх. Земля Франца Иосифа), тем самым подтвердив надежность авиационной техники и способность к выполнению задач на островах Северного Ледовитого океана.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-морским флотом командиру корабельного истребительного авиационного полка был вручен сертификат о внесении достижений его части в книгу рекордов Вооружённых Сил Российской Федерации.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508289@egNews