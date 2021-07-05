Лётчики Северного флота примут участие в Главном военно-морском параде в небе над Санкт-Петербургом и Кронштадтом

Лётчики армии ВВС и ПВО Северного флота примут участие в пролёте авиации на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, истребители-перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-24 и вертолёты Ка-27 и Ми-8 будут действовать с аэродромов Западного военного округа, расположенных в Ленинградской области и Карелии.

Как сообщает пресс-служба СФ, также в демонстрационном пролёте будут участвовать противолодочные самолёты Ил-38 и Ту-142.

В общей сложности от Северного флота в Главном военно-морском параде примет участие более 20 экипажей самолётов и вертолётов.