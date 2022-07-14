Лётчики Северного флота примут участие в пролёте авиации на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота перебазировались на аэродромы временного базирования для подготовки и участия в пролёте авиации на Главном военно-морском параде.

В пролёте авиации, который состоится в День Военно-морского флота России над Санкт-Петербургом и Кронштадтом, от Северного флота будут участвовать дальние противолодочные самолёты Ту-142, бомбардировщики Су-24, палубные истребители МиГ-29к, истребители перехватчики МиГ-31, вертолёты Ка-27 и Ми-8.

В общей сложности, от Северного флота в Главном военно-морском параде будет задействовано 12 самолётов и 9 вертолётов.

В настоящее время экипажи самолётов и вертолётов армии ВВС и ПВО Северного флота на аэродромах временного базирования, расположенных в Ленинградской области и Карелии, приступили к плановым тренировкам и подготовке к участию в пролёте авиации на Главном военно-морском параде, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12429070@egNews