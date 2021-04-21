Лётчики Северного флота провели первую воздушную тренировку демонстрационного пролёта, посвящённого Дню Победы

Вчера, в первой половине дня, в небе над городом-героем Мурманском состоялась тренировка демонстрационного пролёта авиации Северного флота, посвящённого Дню Великой Победы. В воздух поднялись 16 боевых машин, пилотируемых лучшими морскими лётчиками, которым выпала честь представить авиацию Северного флота жителям Мурманской области.

Пролёт состоялся по традиционному маршруту, проверенному несколькими годами участия в праздничных мероприятиях. Лётчики прошли с запада на восток над Кольским заливом и мурманским мемориалом защитникам Советского Заполярья. Полёт проходил в коридоре высот от 200 до 600 метров.

Как сообщает пресс-служба СФ, в пролёте приняли участие вертолеты Ка-27М, Ми-8. военно-транспортные самолёты Ан-26 и Ан-12, противолодочный самолет Ил-38 и воздушный пункт управления - самолет Ил-20, учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ, корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, пара фронтовых бомбардировщиков Су-24м и истребителей-перехватчиков МиГ-31бм.

Следующая тренировка пролёта авиации Северного флота над Мурманском состоится через несколько дней. Генеральная репетиция пройдёт 7 мая.