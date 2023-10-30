Лётчики Северного флота провели тренировку по ведению воздушного боя

В Мурманской области состоялись полёты экипажей отдельного смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота.

В ходе проведения лётной смены экипажи полка на истребителях МиГ-31 отработали тактические приёмы воздушного боя с выполнением боевого маневрирования. Оно применяется для ухода от атак истребителей и перехвата инициативы, а также перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств условного противника.

Одновременно в воздухе находилось до пяти боевых машин. В общей сложности пилоты совершили более 20 самолётовылетов. Общий налёт воздушных судов составил более 10 часов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты проводятся для выработки единой методики обучения летного состава авиаполка, а также поддержания достигнутого уровня тренированности.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12483428@egNews