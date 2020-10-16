Лётчики Северного флота провели учебно-тренировочные полёты в Заполярье

Полёты проходили над территорией Мурманской области и над акваторией Баренцева моря. Экипажи оттачивали мастерство выполнения сложного пилотажа, тактических приёмов по перехвату и атаке воздушной цели и противодействию радиоэлектронным средствам условного противника, а также полёты на полигон со штатным вооружением.

Как сообщает пресс-служба СФ, особенностями полётов стали сложные погодные условия Заполярья. Постоянно меняющиеся скорость и направление ветра, низкая облачность, туман и высокая влажность вносили свои коррективы в выполнение полетных заданий. Трое молодых лётчиков выполняли задачи в таких метеоусловиях впервые.

Всего в воздухе задачи учебно-тренировочных полётов отрабатывали шесть бомбардировщиков Су-24 и четыре истребителя-перехватчика МиГ-31.