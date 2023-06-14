Лётчики Северного флота совершенствуют элементы пилотирования

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота отрабатывают полёты на истребителях Су-33 и учебно-тренировочных самолётах Су-25 УТГ.

Экипажи выполняют учебно-боевые упражнения по перехвату воздушной скоростной высоколетящей цели и отрабатывают элементы воздушного боя.

В ходе полётов большое внимание уделяется выполнению элементов простого, сложного и высшего пилотажа во всём диапазоне высот, скоростей и перегрузок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота к полётам привлечено 12 экипажей истребителей Су-33 и учебно-тренировочных самолётов Су-25 УТГ. Всего за время проведения тренировочных полетов экипажи совершат свыше 20 самолётовылетов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12470313@egNews