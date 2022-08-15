В рамках проведения плановых мероприятий боевой подготовки лётчики авиационных полков армии ВВС и ПВО Северного флота продолжают совершенствовать боевую выучку и слаженность действий летных экипажей.

В ходе прошедшего лётного тактического учения экипажи истребителей СУ-24 и МиГ-31 отработали боевое применение с использованием ракетно-бомбового вооружения, выполнили ряд мероприятий по обнаружению и перехвату самолётов условного противника, а также провели тренировки по дозаправке в воздухе.

В учении приняли участие лётчики из числа молодого пополнения. Всего в лётных сменах было задействовано более 20 экипажей.

Лётчики-североморцы нанесли ракетно-бомбовые удары по заданным целям в районе полигона Лумбовский, поразив в общей сложности более двух десятков мишеней, расположенных в море и на берегу.

Используя свои профессиональные навыки, лётчики Северного флота также отработали один из самых сложных элементов лётной подготовки - дозаправку в воздухе. Подобные элементы лётной подготовки экипажей морской авиации Северного флота выполняются на регулярной основе.

Как сообщает пресс-служба СФ, все учебные полёты проходили над Кольским полуостровом и над акваторией Баренцева и Белого морей, как в обычных, так и в сложных метеорологических условиях.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12433449@egNews