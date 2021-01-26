Лётчики Северного флота в Арктике отработали дозаправку топливом в воздухе

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе от самолёта-танкера Ил-78 ВКС России.

Тренировки были проведены в Арктике в рамках плановой боевой подготовки лётного состава. В них принимали участие 12 экипажей. Всего в мероприятии было задействоано два МиГ-31БМ и пять Су-24.

Дозаправку лётчики осуществляли как днём, так и в ночное время.

Воздушная заправка топливом — необходимый элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, самолёты МиГ-31БМ и Су-24 успешно применяются в условиях Крайнего Севера и Арктики. В основном они задействованы в системе противовоздушной обороны. Недавно экипажи МиГ-31БМ заступили на опытное боевое дежурство на аэродроме архипелага Новая Земля.