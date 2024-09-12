Лётчики Северного флота в ходе СКШУ «Океан-2024» выполнили бомбометание по наземным целям условного противника

В ходе выполнения лётных заданий фронтовые бомбардировщики Су-24, используя данные целеуказания, осуществили бомбовые удары по мишенному полю авиационного полигона Лумбовский на Кольском полуострове.

В рамках стратегического командно-штабного учения «Океан – 2024» лётчики смешанного авиационного корпуса Северного флота несли поражение наземным целям условного противника. Экипажи бомбардировщиков Су-24 выполнили бомбометание по наземным целям, имитирующим замаскированный командный пункт условного противника.

В ходе выполнения лётных заданий фронтовые бомбардировщики Су-24, используя данные целеуказания, осуществили бомбовые удары по мишенному полю авиационного полигона Лумбовский на Кольском полуострове.

Удары наносились с выполнением простых и сложных видов манёвров со средних и малых высот.

Все наземные цели были успешно поражены, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, особенностью выполнения бомбометания являлось то, что полёт фронтовых бомбардировщиков Су-24 проходил в сопровождении палубного истребителя Су-33 корабельного истребительного авиационного полка Северного флота, который обеспечил авиационное прикрытие бомбардировщиков.

В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил Российской Федерации соединения и объединения Военно-морского флота приступили к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Океан-2024», которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации в 2024 году.

В манёврах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.

Основными задачами стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-морского флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12528937@egNews