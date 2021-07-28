Лётчики Северного флота вернулись домой после участия в Главном военно-морском параде

Лётчики армии ВВС и ПВО Северного флота, принимавшие участие в пролёте авиации на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте, прибыли на аэродромы базирования. Последними завершили перебазирование авиационной техники представители отдельной вертолётной эскадрильи на Ми-8.

В общей сложности от Северного флота в Главном военно-морском параде принимало участие более 20 экипажей самолётов и вертолётов.

Палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, истребители-перехватчики МиГ-31 и вертолёты Ка-27 и Ми-8 действовали с аэродромов Западного военного округа, расположенных в Ленинградской и Тверской областях, а также в Карелии.

Противолодочные самолёты Ил-38 и Ту-142 совершали полёты с аэродрома Северного флота Кипелово под Вологдой, сообщает пресс-служба СФ.