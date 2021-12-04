Лётчики Северного флота выполнили первые полёты в новом учебном году

В Мурманской области состоялись первые полёты в новом учебном году с экипажами отдельного смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота. Они прошли с аэродрома Мончегорск в соответствии с планом боевой подготовки.

В ходе лётной смены командный состав полка и командиры эскадрилий на истребителях МиГ-31БМ и бомбардировщиках Су-24М обучали подчиненных технике выполнения элементов сложного и высшего пилотажа на средних и больших высотах, а также ведения ближнего маневренного воздушного боя на малых и предельно малых высотах.

К полётам были привлечены около 20 лётчиков. Одновременно в воздухе находилось до пяти боевых машин. В общей сложности было выполнено более 20 самолётовылетов. Общий налёт за смену составил более 10 часов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты проводились в условиях низких температур, что наложило дополнительную нагрузку не только на лётный состав и группу руководства полётами, непосредственно участвующих в лётной смене, но и на инженерно-авиационную службу, обеспечивающую наземную подготовку авиационной техники и готовность взлётно-посадочной полосы.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12397054@egNews