Лётчики Северного флота выполнили учебно-боевые полёты

В преддверии Дня морской авиации Военно-морского флота России лётчики смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили учебно-боевые полёты в воздушном пространстве Кольского полуострова и над Баренцевым морем.

Экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К, а также многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнили элементы учебного воздушного боя в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, с отработкой элементов простого и сложного пилотажа на различных высотах.

Роль самолёта условного противника сыграл экипаж палубного истребителя.

«Особенностью морской авиации является то, что мы выполняем задачи не только над сушей, но и над водой. Полёты над водой – это отсутствие какой-либо ориентировки, небо может сливаться с водой. Также отрабатываем боевое применение как над сушей, так и над водной поверхностью», – отметил старший летчик лейтенант Руслан.

В полётах также приняли участие лётчики из числа молодого пополнения. Используя боевые возможности самолёта лётчики отработали действия по наведению на цель и перехвату самолёта условного противника.

Авиаторы показали высокую готовность к выполнению задач по предназначению.

Как отмечает пресс-служба СФ, в составе смешанного авиационного корпуса Северного флота большой спектр летательных аппаратов, выполняющих различные задачи. Это противолодочные самолёты, палубные истребители, бомбардировщики, транспортная авиация и другие.

Также в ходе дальних походов в различных районах Мирового океана на авианесущих кораблях Северного флота экипажи противолодочных и поисково-спасательных корабельных вертолётов Ка-27 успешно выполняют поставленные перед ними задачи.

Фото: https://mil.ru/news/d33e039e-fb73-4fa7-b645-15672b6676ee