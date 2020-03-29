Лётчики Северного флота завершили комплекс летно-тактических учений

Лётчики армии ВВС и ПВО Северного флота завершили комплекс летно-тактических учений различных авиационных соединений, которые продолжались в небе Заполярья более недели.

Полёты выполнялись в рамках учений в зоне ответственности Северного флота над акваторией Баренцева моря и над Кольским полуостровом.

В выполнении полётных заданий были задействованы более 60 экипажей истребительной, бомбардировочной и противолодочной авиации на самолётах Ил-38, МиГ-31, Су-33, Су-24мр и вертолётах Ка-27.

При выполнении поставленных задач в воздухе североморцы также взаимодействовали с военно-транспортной авиации ВКС России.

В ходе отработки учебно-боевых задач лётчики Северного флота провели учебные воздушные бои, выполнили полёты на поиск подводных лодок условного противника с практическим применением противолодочного вооружения, поразили наземные объекты условного противника.

Кроме этого экипажи самолётов выполнили дозаправку топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78 ВКС России.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время проведения комплекса летно-тактических учений авиаторы-североморцы совершили более 100 самолётовылетов с 3 аэродромов объединения ВВС и ПВО Северного флота и в общей сложности провели в воздухе более 300 часов.