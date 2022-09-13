Лётчики-североморцы в сложных метеоусловиях отработали технику пилотирования в небе Кольского Заполярья

Лётчики авиационных полков объединения ВВС и ПВО Северного флота в соответствии с планом боевой подготовки выполнили плановые учебно-боевые полёты с аэродромов постоянного и временного базирования в Мурманской области.

Полёты экипажей истребителей Су-33, МиГ-29К, МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 были проведены в сложных метеоусловиях Крайнего Севера как в дневное, так и в ночное время суток.

В процессе выполнения полетов экипажами были отработаны действия по обнаружению и перехвату самолётов условного противника, а также элементы воздушного боя на различных дистанциях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, время проведения полётов и выполнение тренировок в воздушном пространстве суммарно составило более 16 часов.

Всего в полётах принимали участие более 10 экипажей.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12438003@egNews