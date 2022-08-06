Лётчики СФ в составе 8 экипажей выполнили 10 бомбометаний и 8 ракетных атак

Лётчики армии ВВС и ПВО Северного флота приняли участие в лётном тактическом учении. В рамках мероприятий боевой подготовки лётчики отдельного авиационного полка приняли участие в летном тактическом учении. Экипажи истребителей Су-24 и МиГ-31 отработали боевое применение ракетно-бомбового вооружения по надводным и наземным целям.

Учение прошло на полигоне Лумбовка, расположенном на побережье Кольского полуострова в Белом море. Самолётами смешанного авиационного полка были нанесены ракетно-бомбовые удары по мишеням, имитирующим катера и бронетехнику условного противника. Лётчики в составе 8 экипажей выполнили 10 бомбометаний и 8 ракетных атак.

Помимо применения вооружения были выполнены задачи по обнаружению и перехвату самолётов условного противника и отработаны манёвры уклонения от атаки с земли, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12431810@egNews