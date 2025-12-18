Лётчики смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали дозаправку в воздухе на самолётах Су-24М

Экипажи бомбардировщиков Су-24М, действуя в заданных районах, осуществили сближение и контактную стыковку с заправочными конусами самолёта-танкера Ил-78. Маневры выполнялись в условиях полярной ночи с учётом сложных метеоусловий Крайнего Севера.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М в ходе плановой лётной смены отработали один из самых сложных элементов подготовки лётчика – дозаправку топливом в воздухе.

Экипажи бомбардировщиков Су-24М, действуя в заданных районах, осуществили сближение и контактную стыковку с заправочными конусами самолёта-танкера Ил-78. Маневры выполнялись в условиях полярной ночи с учётом сложных метеоусловий Крайнего Севера.

Лётчики успешно справились с поставленными задачами, подтвердив высокий уровень профессиональной подготовки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дозаправка в воздухе является одним из наиболее сложных элементов летной подготовки, требующим от лётного состава высочайшей точности и координации. Отработка этого элемента кратно увеличивает боевые возможности авиации. Для фронтовых бомбардировщиков Су-24М это позволяет существенно расширить радиус действия, время нахождения в воздухе и, как следствие, дополнительные возможности применения при выполнении задач по предназначению.

Фото и видео: https://vk.com/mil