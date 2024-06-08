Лётчики смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили боевое применение на полигоне Лумбовка

В рамках развёртывания боевой учёбы в летнем периоде обучения лётчики смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили комплекс учебно-боевых задач по предназначению. В полётах участвовали лётчики смешанного авиационного полка на самолётах Су-24.

В ходе лётной смены экипажи штурмовиков выполнили боевое применение с использованием ракетно-бомбового вооружения на авиационном полигоне Лумбовка. Помимо этого, экипажи самолётов отработали задачи ведения воздушной разведки.

Во время полёта основной целью экипажа является выявление замаскированных пунктов управления и мест сосредоточения живой силы условного противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в период летной смены в полётах было задействовано более 10 экипажей, среди которых лётчики из числа молодого пополнения. После прохождения наземной подготовки они приступили к полетам и отрабатывают слаженность действий в воздушном пространстве Заполярья.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12515857@egNews