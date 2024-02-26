Лётчики смешанного авиационного полка Северного флота на самолётах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полёты в Баренцевом море

Они отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника.

В отработке противолодочных задач было задействовано два экипажа противолодочных самолетов.

Летчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

Вместе с выполнением боевых упражнений, экипажи противолодочных самолётов совершенствовали лётные навыки ночью в сложных метеорологических условиях, а также отрабатывали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной местностью.

Как пишет пресс-служба Северного флота, полёты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полётов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12502171@egNews