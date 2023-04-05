Лётчики смешанного авиаполка Северного флота отработали комплекс задач по предназначению

В соответствии с планом боевой подготовки лётчики смешанного авиационного полка Северного флота выполнили комплекс задач по предназначению.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков СУ-24 и истребителей-перехватчиков МиГ-31 отработали боевое применение с использованием ракетно-бомбового вооружения, а также выполнили ряд мероприятий по обнаружению и перехвату самолётов условного противника.

Ракетно-бомбовые удары наносились по надводным и наземным целям в районе полигона Лумбовка, расположенного на побережье Кольского полуострова в Белом море. В общей сложности было поражено более 20 мишеней, имитирующих катера и бронетехнику противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в мероприятии боевой подготовки принимали участие несколько экипажей, которые отработали элементы воздушного боя, одним из которых является маневр уклонения от атаки с земли.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12463016@egNews