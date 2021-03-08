Лётчики смешанного авиаполка Северного флота выполнили полёты в небе Заполярья

Экипажи истребителей перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиационного полка отработали учебно-тренировочные полёты в небе Заполярья.

Экипажи истребителей выполняли учебные полёты на перехват воздушных целей в диапазоне высот от предельно малых до стратосферы, а экипажи самолётов Су-24 провели тренировку по тактическим приёмам преодоления противовоздушной обороны противника, ведению воздушной разведки и осуществлению ракетно-бомбовых ударов с применением средств радиоэлектронной борьбы по объектам вероятного противника, которые могут быть расположены в том числе и в горных районах.

Особенностью полётов стала низкая облачность, которая вносила свои коррективы в выполнение отдельных элементов лётных заданий. Высота нижней границы облачности составляла 400 метров.

Всего к полетам было привлечено 14 самолётов, а в тренировке приняли участие 20 экипажей, сообщает пресс-служба Северного флота.