Мурманская область. Арктика (16+)30.01.21 12:00
Летим в Мурманск! В феврале сильнее всего подешевели авиабилеты на этом направлении
В феврале поездка в Мурманск воздушным транспортом окажется почти на 29% выгоднее, чем в первый месяц зимы: билет в одну сторону можно приобрести в среднем за 3,7 тысячи рублей, передает «RT» со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий «OneTwoTrip».
На втором месте Кемерово, куда можно улететь за 3,9 тысячи рублей, что на 28% ниже, чем в январе. Третью строку занимает Москва: билет в столицу обойдётся на 27% дешевле, чем в начале года — 3,5 тысячи рублей.
Также в топ-10 вошли Сургут, Владикавказ, Санкт-Петербург, Астрахань, Киров, Новый Уренгой и Казань. По сравнению с январским путешествием, можно сэкономить от 600 до 2 тысячи рублей.
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Igor Maltsev
30.01.21 08:50
Hi Dad, if you ever want to contact me you can find me on Facebook. I'd love to have a chat after so many years
Igor Maltsev
30.01.21 08:25
Good job dad
Матвей
29.01.21 18:09
Если это было так, то жизнь в России была бы иной! Наёмные работники не могут быть трудоголиками по сути трудовых отношений.
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