«Летнее вдохновение»: в Никеле проходит цикл творческих мастерских

В рамках социального проекта «Каждый ребёнок особенный, но все дети равные» в Печенгском центре социального обслуживания каждую пятницу для юных северян и их родителей проходят необычные творческие мастерские.

К их работе привлекаются все жители муниципального образования, а участниками от центра становятся получатели социальных услуг, обслуживаемые на дому, дети-инвалиды и дети, семьи которых находятся в социально опасном положении. Проект реализуется при поддержке компании «Норильский никель» по программе «Мир новых возможностей».

Цель работы таких мастерских – социальная реабилитация через призму искусства, социализация детей-инвалидов. В процессе используются все формы творчества: рисование, декоративно-прикладное искусство, искусство фотографии, работа с природными материалами. Главное направление мероприятий – это тема Севера, формирование любви к малой Родине.

На мастер-классе «Северное лето» воспитанники центра вместе с родителями рисовали на деревянных спилах сюжеты с изображением северной природы. Перед началом работы участники обсудили, что самое необычное, запоминающееся есть в природе Кольского полуострова летом. Также ребятам объяснили порядок изображения рисунка на новом для всех материале, а после – художники приступили к рисованию. Работы у всех получились яркие, тёплые, индивидуальные: кто-то изобразил неповторимую северную природу – лес, озеро, небо с незаходящим ночью солнцем, а кто-то яркие, сочные северные ягоды. У всех участников получились уникальные маленькие шедевры.

На другом художественном мастер-классе гости мероприятия познакомились с нетрадиционной техникой рисования «набрызг». Ребята разложили на бумажных тарелочках листья и травинки, а затем с помощью гуаши и зубных щёток приступили к работе в новой технике. У всех участников получились необычные картины с изображением северных растений. Как отмечают сотрудники центра, такие техники рисования развивают у мальчишек и девчонок фантазию, творческое воображение, мышление, координацию рук.

Ещё одним творческим занятием цикла стал мастер-класс «Необычные кактусы», где ребята из обычных свежих огурцов сделали оригинальную веселую подделку в виде кактусов. Несложность исполнения и нестандартные материалы для подделок обеспечили позитивное настроение всем участникам мероприятия.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, на следующем запланированном занятии юные северяне и гости центра самостоятельно изготовят популярную экоигрушку – весёлого травянчика, за которым ребята смогут ухаживать всё лето, выращивая у него травяную шевелюру.

Такие мастер-классы очень нравятся и юным художникам, и взрослым гостям центра, а совместное творчество с родителями способствует сближению всех членов семьи! И, несомненно, подобные практические занятия воспитывают любовь к природе и родному краю.

Фото: https://gov-murman.ru