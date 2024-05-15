Летней оздоровительной компанией будет охвачено в этом году более 17 тысяч юных северян, а 5 тысяч подростков смогут временно трудоустроиться

Вёл заседание комитета Думы Алексей Гиляров.

Во время обсуждения отмечалось, что за пределами Мурманской области смогут отдохнуть более 5,5 тысячи детей, на территории региона – 11,5 тысячи ребят. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено около полумиллиарда рублей. В оздоровительных организациях Кольского Заполярья отдых всех детей будет осуществляться на бесплатной основе. На базе образовательных организаций откроются 67 лагерей дневного пребывания. Более 600 детей смогут отдохнуть в детских оздоровительных учреждениях «Гандвиг» и «Варзуга», Зеленоборской санаторной школе-интернате.

Более 4,5 тысячи путевок закуплено в детские лагеря, расположенные на побережье Чёрного моря Краснодарского края. На бесплатной основе они будут предоставлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с ОВЗ, а также включенным в федеральную программу «Дети Арктики». За счёт средств работодателей на юг отправится около 700 обучающихся.

Путёвки для детей-инвалидов во всероссийский детский центр «Алые паруса» традиционно выделяются в рамках региональной квоты.

Депутаты отмечали, что большую популярность в прошлом году среди подростков приобрёл проект «Работа рядом», поэтому он будет продолжен и в 2024 году – более пяти тысяч ребят в возрасте от 14 до 17 лет смогут временно трудоустроиться на территории региона в организации образования, здравоохранения, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, промышленности, строительства и торговли.

Продолжат свою работу учреждения допобразования, спорта и культуры. В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» пройдёт 12 смен. На базе Центра военно-спортивной подготовки «Воин» для подростков будут организованы досуговые мероприятия. Благодаря поддержке правительства Мурманской области будет организован отдых для 350 детей Запорожской области в Крыму.

В завершение Диана Кузнецова обратила внимание, что для получения путевки родители или законные представители могут подать заявление лично либо через региональную информационную систему «Каникулы51».

Комитет информацию принял к сведению. Депутаты поблагодарили министра за большую подготовительную работу, проведенную ведомством по организации предстоящей летней кампании, а также отметили успешное проведение предыдущих.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/5de/8glyy0hcy2gtksiv8j6adzlqbtzzgnbj.JPG