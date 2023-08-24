Летние каникулы у школьников прошли на даче, дома и на море

По сравнению с прошлым годом, родители стали чаще отправлять детей отдыхать на Черноморское побережье и на дачу. К такому выводу пришли эксперты по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», после опроса, во время которого поинтересовались у родителей, где отдыхали или будут отдыхать школьники этим летом. В открытом опросе приняли участие 1600 родителей детей школьного возраста из всех округов страны.

Дети каждого третьего россиянина этим летом отдыхали на даче (33%). 3 из 10 родителей рассказали, что их дети провели все каникулы дома. 20% россиян отправили своих детей на Чёрное море, 9% — в летний лагерь.

Дети-школьники 7% опрошенных путешествовали по разным городам России. У 3% дети отдыхали за границей. 2% респондентов отправили детей в школьный лагерь. У 9% родителей дети отдыхали в других местах: в санатории, в спортивном лагере, у родственников.

В этом году на все лето дома школьников оставило меньшее число родителей, чем год назад. Отдых на Черноморском побережье и за городом для своих детей россияне выбирали несколько чаще.

Время проведения опроса: 11—22 августа 2023 года.