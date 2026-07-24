Летние каникулы в Мурманске продолжаются - время ярких впечатлений и новых возможностей

В Центре гражданского единства и этнокультурного развития народов России областного центра 22 июля прошло праздничное закрытие смены для ребят из летнего оздоровительного лагеря на базе школы №58.

Школьники зарядились позитивными эмоциями, приняв участие в развлекательной программе, танцевальных играх и конкурсах. На праздник к ребятам пришли депутаты Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалева и Аркадий Амозов.

Вторая смена проходила на базе школ №№ 31, 45 и 58: за 21 день отдохнули 405 юных мурманчан. Школьники побывали на экскурсиях по знаковым местам Мурманска, активно провели время на свежем воздухе и приняли участие в спортивных и развлекательных мероприятиях.

Всего за два летних месяца в лагерях города и за его пределами отдохнули более 2300 мурманских школьников. 490 подростков 14–18 лет получили свой первый трудовой опыт в рамках проекта «Работа рядом».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32870&page=1