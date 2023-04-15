Летних корпоративов будет больше, чем год назад

Летние корпоративы пройдут в 29% компаний — это больше, чем в 2022-ом и 2021 годах. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 29% российских компаний — это больше, чем в 2022 и ковидном 2021 году. Судя по комментариям, летом чаще всего празднуют профессиональные праздники и дни рождения компаний, а также проводят командообразующие мероприятия. Наиболее популярный формат — выезд на природу. Также будут спортивные соревнования (например, лазертаг, спартакиады или футбольные матчи) и квизы. В 46% организаций летние корпоративы проводиться не будут. Каждый четвертый работодатель пока не определился с решением.

Компании, проводившие корпоративы в 2022 году и запланировавшие летние активности в этом, чаще всего хотят уложиться в прошлогодний бюджет: об этом рассказали 4 из 10 менеджеров по персоналу (39%). Каждый пятый работодатель (19%) сообщил, что предполагает потратить больше, чем в 2022-м, каждый десятый (10%) — меньше.

Время проведения опроса: 20 марта — 7 апреля 2023 года.