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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.25 14:00

Летних корпоративов будет меньше. Каждая третья компания планирует уложиться в прошлогодний бюджет

В 4 из 10 компаний запланированы летние корпоративы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Этим летом корпоративные мероприятия запланировал 41% российских компаний (это на 5 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году). Наиболее популярные форматы — пикники, спортивные состязания и фуршеты. По информации от эйчаров, поводами для проведения летних корпоративов чаще всего являются дни рождения компаний и профессиональные праздники.

В нестоличной России организовывать мероприятия будут чуть чаще, чем в Москве и Санкт-Петербурге: 42, 40 и 37% соответственно.

Число компаний, не планирующих летние корпоративы, за год увеличилось с 39% до 46%. 13% работодателей пока не приняли окончательного решения.

46% компаний из тех, которые проводили корпоративы в прошлом году и планируют в этом, собираются увеличить бюджет мероприятий. 32% хотят уложиться в прошлогоднюю сумму. 11% урежут расходы.

Время проведения опроса: 5—27 мая 2025 года.

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